الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة: الرطوبة تصل لـ90 درجة معظم ساعات اليوم

الموجة الحارة
الموجة الحارة

موجة حارة شديدة ضربت مصر منذ أيام ومستمرة حتى الآن، صاحبها ارتفاع في الرطوبة، ما جعل المواطنين يشعرون بالضيق والحرارة الشديدة، في ظل تحذيرات الأطباء من الموجة الحارة والتعرض لأشعة الشمس الشديدة منعا للتعرض لضربة شمس.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يمتد حتى نهاية الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة الأسبوع الحالي سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين أو ثلاث، يصاحبه ارتفاع في الرطوبة بشكل ملحوظ وهو ما يشعر به المواطنون بشكل ملحوظ.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف شاهين، لـ"الدستور"، أن ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي يحدث نتيجة تمدد المنخفض الهندي الموسمي الذي أثر على مصر منذ أمس الأحد، وحتى الأيام الحالية التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرا من ارتفاع الحرارة الشديد الذي تشهده مصر والتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

انكسار الموجة الحارة

وحول الأسئلة التي تدور حول موعد انكسار الموجة الحارة، أوضح شاهين أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن سبب الحرارة تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 44%، ونسب الرطوبة إلى 90 في معظم ساعات اليوم.

وأكد شاهين عدم وجود تحسن في الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، حيث تسجل الشمس أعلى درجات الحرارة خلال ساعات اليوم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض للشمس مباشرة، حيث إنها من الممكن أن تؤدي إلى إغماءات شديدة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا ضرورة شرب الماء بكثرة في هذه الأجواء الحارة.

الشمس جمهور مصر ارصاد درجات الحرارة المواطنين

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