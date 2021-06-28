هونج كونج تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا اعتبارًا من الخميس

أعلنت الحكومة في هونج كونج أنها ستحظر كافة رحلات طيران الركاب القادمة من بريطانيا اعتبارًا من الخميس القادم، واصفة الوضع الوبائي في البلاد بأنه "شديد الخطورة"، وذلك رغم قيامها بتخفيف متطلبات الدخول للأشخاص القادمين من مناطق أخرى حول العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن حكومة هونج كونج القول، في بيان اليوم الإثنين :"اعتبارًا من الساعة 00:00 صباحًا في الأول من يوليو (بتوقيت هونج كونج)، سيتم منع جميع رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة من الهبوط".

وتم اتخاذ القرار "في ضوء التدهور الأخير للوضع الوبائي في المملكة المتحدة، وتفشي سلالة دلتا المتحورة هناك، إلى جانب عدد من حالات الإصابة بسلالات L452R المتحورة، والتي تم رصدها في اختبارات لأشخاص قادمين من المملكة المتحدة".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.