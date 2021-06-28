الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم محتويات مخزن منظفات فى أوسيم بالجيزة

حريق
حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، حريقًا اندلع داخل مخزن منظفات صناعية، بمدينة أوسيم، ما أسفر عن تفحم محتوياته بالكامل. 

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخزن منظفات صناعية، بإحدى القرى في أوسيم، فور إخطار اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق وفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء، والتي نجحت في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات. 

وأشارت التحريات الأولية، برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن ماسًا كهربائيًا وراء اشتعال النيران.  

وألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مالك المخزن لعدم تطبيقه اشتراطات الأمن الصناعي واشتراطات الحماية المدنية للوقاية من الحرائق والأخطار. 

 وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تكثر حوادث الحرائق في المنازل والشركات، ما قد ينتج عنه خسائر بشرية أو مادية، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز النصائح التي يمكن اتباعها من أجل تجنب الحرائق خلال فصل الصيف وفقًا لما نشرته وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ومنظمة السلامة والأمان العالمية «يو إل». 

كيف تتجنب الحرائق خلال فصل الصيف؟

احرص على صيانة التوصيلات الكهربائية بصفة مستمرة، وتجنب تحميل المقابس أكثر من طاقتها من خلال توصيل عدة أجهزة في مشترك واحد.

ولا تترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في وضع التشغيل لمدة طويلة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ثم اشتعالها.

ولا تضع أسطوانات الغاز تحت أشعة الشمس ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي حدوث الانفجار، وتجنب وضع أنابيب الغاز في أماكن مرتفعة الحرارة وتركها مفتوحة عرضة للحرارة.

ولا تلمس الأجهزة والأيدي مبللة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، كما يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات وتجنب مرورها فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة أو تحت السجاد.

وافصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها، واستبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق.

ويمكن تركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها، وابعد الأجهزة عن أى مصدر حرارة مباشر، وافصل الأجهزة عن الكهرباء عند الخروج من المنزل.

استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

توفير جهاز إطفاء حريق- مطفأة حريق بالمنزل.

توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة، وتجنب التدخين بالمنزل.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الاتصال برقم الإدارة العامة للحماية المدنية الموحد 180 في حالة حدوث حريق.

الحماية المدنية الجيزة حريق مخزن منظفات اوسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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