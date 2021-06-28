رئيس الوزراء البريطاني يستبعد رفع قيود كورونا قبل 19 يوليو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إنه من المستبعد رفع القيود الاحترازية الأخيرة والمفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) قبل 19 يوليو المقبل، وذلك عقب تقييمه الوضع الصحي خلال اجتماع مع وزير الصحة الجديد ساجد جاويد.

وأضاف جونسون- حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية- أنه "على الرغم من أن هناك بعض العلامات المشجعة لرفع القيود، واستمرار انخفاض أعداد الوفيات والحالات المحتجزة في المستشفيات، إلا أننا نشهد زيادة في أعداد الإصابات. لذلك نرى أنه من المعقول الالتزام بخطتنا الحذرة دون الرجوع فيها، واستخدام الأسابيع الثلاثة المقبلة لإنجاز ما يمكن إنجازه من إتمام التطعيمات. يمكننا تطعيم المواطنين بخمسة ملايين جرعة بحلول 19 يوليو".

يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت- في وقت سابق- أنه سيتم رفع القيود الاحترازية في 21 يونيو الجاري، إلا أنه تم مد هذه المدة لـ19 يوليو المقبل، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت لأول مرة في الهند في مايو الماضي.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العالم ارتفع إلى 181 مليونا و47 ألفا و252 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و922 ألفا و87 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و624 ألفا و983 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 603 آلاف و966 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 30 مليونا و233 ألفا و183 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 395 ألفا و751 حالة.