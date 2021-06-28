الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: خفض سرعة القطارات بالخطين الأول والثانى لارتفاع الحرارة

المترو
المترو

أعلنت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن خفض سرعة القطارات من 80 كم إلى 60 كم فى الساعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك اليوم الإثنين ويستمر حتى عودة درجات الحرارة لطبيعتها مرة أخرى.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم خفض سرعة القطارات فى المحطات السطحية بالخط الثاني للمترو، بينما المحطات النفقية تسير بها القطارات بسرعتها العادية، لافتة إلى أن شركة المترو تعمل بشكل مستمر على الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم خلال التواجد داخل المرفق، خاصة أن المرفق يخدم شريحة كبيرة من المواطنين بشكل يومي.

وقال الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الشركة الفرنسية ستسهم بشكل كبير فى رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة أن المرفق يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

وأوضح "والى"، خلال تصريحات صحفية، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية احتفظت وزارة النقل بحقها فى تحديد سعر التذكرة، وألا يكون للشركة الفرنسية الحق فى تغييره، حيث تعتبر خطوط المترو مشروعات خدمية تدعم الدولة من خلالها عددا كبيرا من طوائف المجتمع (ذوى الاحتياجات الخاصة- الطلبة- كبار السن).

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تولي وسائل الجر الكهربائي أهمية كبرى كونها تستخدم في نقل ملايين الركاب يوميًا، وينطبق عليها تعبير "النقل الأخضر" الآمن الصديق للبيئة والذى يقلل التلوث ويحافظ على صحة المواطنين، مضيفًا أنه جرى وضع استراتيجية شاملة للتوسع في تنفيذها، حيث تم التخطيط لتنفيذ أطوال مشروعات شبكة مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي إلى حوالي 2500 كيلومتر، كما وضعت الوزارة الأولوية القصوى لتطوير كل عناصر منظومة التشغيل بخطوط المترو العاملة، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للجمهور. 

المترو المحطات السطحية خفض سرعة القطارات ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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