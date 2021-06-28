شديد الحرارة مرتفع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الثلاثاء نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

أما الطقس ليلا فيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 18

نويبع 39 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 39 25

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 44 27

إدفو 44 27

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 42 24

شلاتين 37 26

أبورماد 36 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27