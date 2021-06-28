هبوط مؤشرات البورصة فى الختام... و«السوقى» يخسر 2.1 مليار جنيه

هبطت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بسبب عمليات بيع موسعة من قبل المستثمرين الأجانب وبعض من العرب والمصريين.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه.

وهبطت المؤشرات الرئيسية بنحو جماعي ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ، ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، بالتزامن مع انخفاض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12873 نقطة، ما ثار بالسلب على مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" الذى انخفض بنسبة بلغت 0.77% ، ليغلق عند مستوى 3986 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية ، فقد تراجع المؤشر الثانوي الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ، ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، ما تسبب في هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ، لينهى تعاملاته عند مستوى 3278 نقطة.

قال خبراء بسوق المال إن تلك التراجعات جاءت نتيجة للتقلبات الحادة في أسواق المال العالمية والتي أثرت بالسلب على نظيرتها المحلية، فضلا عن انخفاض أغلبية أسهم السوق القيادية والكبرى والتي ساهمت في موجة هبوط حاد للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما انعكس على السوق ككل، مفسرين ذلك بتجهيز المؤشرات لاختراق مستويات مقاومة هامة، بعد الارتدادات التصاعدية التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.

توقع الخبراء عودة تماسك السوق بدءًا من منتصف تعاملات الغد، شريطة تماسك أسواق المال العالمية والتي ستسهم في تماسك البورصة.