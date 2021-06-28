السكة الحديد تناشد الركاب دفع قيمة التذكرة قبل السفر لمنع الغرامات

ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين ضرورة الالتزام بدفع تذكرة قبل دخول المحطة لركوب القطار، تجنبًا للغرامة.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “عزيزى الراكب احرص على الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطة لركوب القطار حتى لا تدفع قيمة التذكرة مضافة لها قيمة الغرامة”.

وأوضحت هيئة السكة أن الحصول على التذكرة من شبابيك التذاكر أفضل، وذلك منعا للتعرض للغرامة المالية الفورية فى حال عدم وجود تذكرة للسفر.



وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن التعامل بمبدأ الثواب والعقاب سيكون متواجدًا خلال الفترة المقبلة فى كافة التعاملات مع العاملين فى قطاع السكة الحديد، وذلك لوضع حد لكافة العاملين.

وأضاف وزير النقل، خلال جولته اليوم فى محطة الإسكندرية، أنه سيتم تصعيد عدد كبير من الكوادر الشباب فى مناصب كبيرة، وذلك بعد إتمام عملية تأهيلهم التأهيل المناسب.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق الفوري بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر، ما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب بدون تذاكر بالمحطة وعدم نظافة المحطة، كما وجه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

كما وجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب، وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلًا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة، وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات، التي يتم حجزها في كل شباك تسهيلًا على المواطنين.

كما وجه وزير النقل خلال تفقده أرصفة المحطة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة، وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت، كما التقى الوزير عددًا من المواطنين خلال جولته، والذين قاموا بطلب تعديل في بعض المواعيد وتسيير قطارات إلى بعض المدن، حيث أكد الوزير على دراسة هذه المقترحات لتنفيذها، بما لا يؤثر على انتظام جداول التشغيل الحالية.

كما شدد الوزير على مسئولية ناظر المحطة عن كل ما يخص المحطة من أعمال تطوير وجداول التشغيل ونظافة المحطة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب، وأن يتسابق الجميع لخدمة الركاب، وضرورة الانضباط التام لكل الموظفين، مؤكدًا أنه لا مكان لمتهاون أو مقصر في عمله.