أبرزها شرب السوائل.. «الصحة» تقدم نصائح للمواطنين بالتزامن مع الموجة الحارة

قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح لمواجهة الطقس الحار، مشددة على ضرورة تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالحرص على تناول سوائل بكثيرة خاصةً الماء ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً، والالتزام بالتواجد فى أماكن جيدة التهوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت عن استمرار أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد، كما تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت أنه تؤثر نسبة الرطوبة العالية على تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وطالبت بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة، والركثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.