طلب تحريات المباحث حول احتجاز سكان عقار بعد انهيار سلمه بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار واحتجاز سكانه داخله، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلب ملف العقار لفحصة، وسؤال شهود العيان.



وكان اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء (السلالم) من العقار رقم 10 بشارع إسماعيل مهنا بمنطقة اللبان، واحتجاز عدد من السكان.



على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولو الحي، وبالمعاينة تبين انهيار سلم العقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات بين السكان.



تم استدعاء سيارة الإطفاء وإخراج السكان بواسطة السلم الهيدروليكي ورجال الحماية المدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وكانت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية قد قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم تسبب في إصابة طفل، وطلب ملف العقار من الحي، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.



وفي واقعة منفصلة، تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 35 شارع جواد حسني متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق تقطنه 5 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق.



أسفر الحادث عن إصابة طفل بكدمات بسيطة وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة مينا البصل بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة القباري مما تسبب فى تحطم سيارتين ملاكي، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي لفحصها.



تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بسقوط أجزاء من شرفة شقة بعقار كائن بشارع المكس أمام مركز المواساة الإسلامي بمنطقة القباري دائرة قسم الشرطة مما تسبب في تحطم سيارتين دون اصابات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي حي غرب إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة شقة بالعقار المشار إليه، مما أسفر عن تحطم وتلفيات بسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون حدوث أي إصابات.



تم رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع حواجز حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.