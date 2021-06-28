الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

حازم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث طريق وصلة دهشور

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، بشأن تكرار الحوادث على طريق وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. 

وقال إمام، في طلب الإحاطة: «للأسف أصبح طريق وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر كارثة تهدد حياة المواطنين يوميا، بسبب تكرار الحوادث عليه، نتيجة السرعة الشديدة للسيارات في ظل عدم وجود مطبات صناعية وعدم إعداد الدورانات المرورية بشكل جيد فنيا يحافظ على حركة السير دون وقوع حوادث». 

وأضاف: «تسبب ذلك الطريق مؤخرا في عدد كبير من الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين». 

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: «لا شك أننا نشيد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال الطرق، إلا أنه لا بد من الحفاظ على حياة المواطنين على هذه الطرق من خلال تخصيص أماكن لعبور المشاه، وكذلك إنشاء دورانات بشكل علمي وهندسي تسمح للسيارات بالدوران دون تعطيل الطريق أو وقوع حوادث».

وطالب النائب بإعادة النظر فى حركة الدورانات ودراسة إنشاء مطبات صناعية على طريق وصلة دهشور، وتركيب رادارات للحد من السرعة الفائقة على الطريق، وكذلك توفير كافة وسائل وإجراءات الأمن والسلامة على الطريق من اللافتات الإرشادية وغيرها من الوسائل.

مجلس الوزراء الشباب والرياضة وزير الإسكان مجلس النواب حازم إمام الفساد أكتوبر

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