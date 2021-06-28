الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: 47 ألف حالة إصابة جديدة و979 وفاة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت الهند، اليوم الإثنين، 46 ألفًا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات رسمية من قبل وزارة الصحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 30 مليونًا و279 ألفًا و331 حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 979 حالة وفاة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات 396 ألف حالة وفاة.

وتثير السلالات الجديدة القلق بشكل خاص في الهند، إذ لم يتم تطعيم أكثر من نصف السكان. 

وتلقى أقل من ستة بالمئة من السكان البالغين، وعددهم 950 مليونًا، جرعتي اللقاح.

وذكرت وزارة الصحة، أمس، أنها رصدت ما لا يقل عن 20 إصابة مرتبطة بسلالة دلتا التي قالت البلاد الأسبوع الماضي إنها مثيرة للقلق.

وخففت حكومات الولايات قيود الإغلاق هذا الشهر بعد انخفاض عدد الإصابات، لكن العلماء يخشون موجة جديدة من الإصابات بسبب وجود سلالة دلتا، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، والوتيرة البطيئة لحملة التطعيم.

وكشفت وسائل إعلام هندية عن وقوع ألفي شخص، ضحية للقاحات وهمية لفيروس كورونا المستجد في مومباي غربي البلاد.

وتلقت الشرطة سبعة تقارير تتعلق بالحادثة، وتم اعتقال 10 أشخاص، بينهم امرأة شاركت في توفير شهادات تطعيم.

ووجهت للمتهمين تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل، حسب شرطة مومباي، التي قالت إن المحتالين قدموا لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، كانت تحتوي على مجرد محلول ملحي.

ونقل موقع "تليفزيون نيو دلهي" عن فيشواس نانجر باتيل، الضابط المسئول عن التحقيق في القضية، قوله: "استعدنا مبلغًا من المال حصل عليه المحتالون عبر لقاحاتهم الوهمية، كما قمنا بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين".

وأشار باتيل إلى اكتشاف الشرطة مواقع خصصت لحملات تلقيح غير مرخصة، تقدم للأشخاص لقاحات ضد كوفيد- 19، تحتوي على محلول ملحي.

وطلبت المحكمة العليا من مؤسسة بلدية مومباي الكبرى معرفة طبيعة المحلول، وتقييم صحة الضحايا الذين حقنوا به، ومنحهم التطعيمات المناسبة.

سجلت الهند 46 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

الحبس عامين لـ«طبيب الفعل الفاضح» في «ميكروباص الزقازيق»

بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. الخميس

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تعليم دمياط يحصد مركزين في مسابقة «نعم نستطيع» على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي