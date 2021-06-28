الهند: 47 ألف حالة إصابة جديدة و979 وفاة بكورونا

سجلت الهند، اليوم الإثنين، 46 ألفًا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات رسمية من قبل وزارة الصحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 30 مليونًا و279 ألفًا و331 حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 979 حالة وفاة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات 396 ألف حالة وفاة.

وتثير السلالات الجديدة القلق بشكل خاص في الهند، إذ لم يتم تطعيم أكثر من نصف السكان.

وتلقى أقل من ستة بالمئة من السكان البالغين، وعددهم 950 مليونًا، جرعتي اللقاح.

وذكرت وزارة الصحة، أمس، أنها رصدت ما لا يقل عن 20 إصابة مرتبطة بسلالة دلتا التي قالت البلاد الأسبوع الماضي إنها مثيرة للقلق.

وخففت حكومات الولايات قيود الإغلاق هذا الشهر بعد انخفاض عدد الإصابات، لكن العلماء يخشون موجة جديدة من الإصابات بسبب وجود سلالة دلتا، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، والوتيرة البطيئة لحملة التطعيم.

وكشفت وسائل إعلام هندية عن وقوع ألفي شخص، ضحية للقاحات وهمية لفيروس كورونا المستجد في مومباي غربي البلاد.

وتلقت الشرطة سبعة تقارير تتعلق بالحادثة، وتم اعتقال 10 أشخاص، بينهم امرأة شاركت في توفير شهادات تطعيم.

ووجهت للمتهمين تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل، حسب شرطة مومباي، التي قالت إن المحتالين قدموا لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، كانت تحتوي على مجرد محلول ملحي.

ونقل موقع "تليفزيون نيو دلهي" عن فيشواس نانجر باتيل، الضابط المسئول عن التحقيق في القضية، قوله: "استعدنا مبلغًا من المال حصل عليه المحتالون عبر لقاحاتهم الوهمية، كما قمنا بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين".

وأشار باتيل إلى اكتشاف الشرطة مواقع خصصت لحملات تلقيح غير مرخصة، تقدم للأشخاص لقاحات ضد كوفيد- 19، تحتوي على محلول ملحي.

وطلبت المحكمة العليا من مؤسسة بلدية مومباي الكبرى معرفة طبيعة المحلول، وتقييم صحة الضحايا الذين حقنوا به، ومنحهم التطعيمات المناسبة.