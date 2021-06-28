تعليم دمياط يحصد مركزين في مسابقة «نعم نستطيع» على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركزين الثاني والثالث في مسابقة "نعم نستطيع"، والتي أقامتها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجاري.

وهنأ عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب إسلام حسن حسن حافظ من مدرسة يوسف رخا الثانوية بنين بإدارة الزرقا التعليمية، لحصوله على المركز الثاني جمهوري.

كما هنأ وكيل الوزارة، الطالب محمود مصطفى محمود الشيحة من مدرسة يوسف رخا الثانوية بنين بإدارة الزرقا التعليمية، لحصوله على المركز الثالث جمهوري.

وتقدم بالشكر والتقدير إلى أولياء أمورهم والمعلمين والموجهين لدورهم الفعال للحصول على هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط، متمنيا دوام التقدم والتوفيق.