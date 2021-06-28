الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء عقار تسبب بإصابة طفل بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم تسبب في أصابه طفل، وطلب ملف العقار من الحي، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.
و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 35 شارع جواد حسني متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو  سليمان دائرة القسم.


و انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، تقطنه 5 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق.


و أسفر الحادث عن إصابة طفل بكدمات بسيطة ، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

الحماية المدنية فحص مدير حادث عقار النيابة انهيار مستشفى سيارة قسم شرطة الرمل لحم تشكيل

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وائل لطفي

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