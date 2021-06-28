«تموين الهرم»: لدينا 130 مخبزا 12 منها تعمل بالسولار

كشفت أمل إبراهيم مدير عام إدارة تموين الهرم، أن الجيزة تمتلك 1800 مخبز تنتج 20 مليون رغيف يوميا، مضيفة: "في الهرم 130 مخبزا 12 منها تعمل بالسولار والباقي بالغاز.

وأشارت خلال جولة قام بها المكتب الإعلامي بالمخابز المحولة للعمل بالغاز الطبيعي أن المخابز المستهدف تحويلها من سولار إلى غاز طبيعي عددها 180 مخبزا في أحياء الهرم والعمرانية وبولاق وأطفيح وأوسيم وكرداسة والصف والبدرشين.

كان أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن تنفيذ الوزارة استراتيجية متطورة لـ تحسين منظومة الخبز خلال الفترة الراهنة، موضحا أن أول تلك المحاور يتمثل في تحسين منظومة تخزين القمح بالشون وتعزيزها بالصوامع المتطورة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخزين، إذ تبلغ السعة التخزينية للصوامع التابعة للوزارة نحو 3.4 مليون طن تبدء بتطوير شامل للمطاحن بغرض الحصول على دقيق جيد لإنتاج رغيف خبز مدعوم وجيد للمواطنين يستند على العناصر الغذائية والمواصفات القياسية المتعارف عليها و تعزيز عمليات الرقابة والمتابعة على المخابز التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية عبر مديريات ومكاتب التموين التابعة، بالإضافة لاستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لضمان حصول المواطنين على رغيف الخبز بشكل لائق وصالح للاستهلاك.

وكان وزير التموين والتجاروة الداخلية استعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود وزارة التموين لتعميم خطتها لرفع كفاءة المخابز على مستوى الجمهورية، وكذلك تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار كطاقة نظيفة واقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الجهات المختصة بالدولة. وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتعزيز الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية، أخذاً في الاعتبار أن هذا المشروع الحيوي يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين.

كان قد كشف الدكتور علي المصيلحي وزير للتموين والتجارة الداخلية إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكد إلى أن البنك المركزي المصري قد دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5%، ولمن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة ذاتياً.

وقال الدكتو علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توصيل الغاز إلى المخابز سوف يخدم هدف الدولة اقتصادياً لتقليل تكلفة إستيراد السولار والإعتماد على الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك وفره في إنتاج مصر من الغاز والاكتشافات الجديدة له هي من ساعد على ذلك، وأضاف إلى أن الغاز الطبيعي مصدر للوقود النظيف الذي لا يلوث البيئة، وسوف يساهم أيضاً في إنتاج رغيف خبز مدعم جيد للمواطن، وأشار الوزير إلى أن عمليات سداد الأقساط المستحقة من أصحاب المخابز سوف تشهد تيسيرات في ضوء ما تقدم.