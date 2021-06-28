محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة السيالة وموقف السيارات الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعض العمليات التي يتم تنفيذها بقطاعي الطرق والمواقف بدمياط ، وذلك خلال جولة أجرتها، اليوم الاثنين، بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ،و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، و طاهر صلاح مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط.

و استهلت محافظ دمياط الجولة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورصف طريق مدخل السيالة الرابط بين طريق الدولي الساحلي والقرية بطول 1300 كم وعرض 8 أمتار، وذلك ضمن أعمال بروتوكول "صيانة الطرق المحلية" المبرم بين وزارة النقل والتنمية المحلية ، حيث تم تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار و تخطيط ورصف الطريق وترميم وصيانة قطاعات أخرى منه وفقاً للمعايير و الاشتراطات الفنية و الهندسية، وذلك لخلق محور جديد يربط بين القرية والطريق الساحلي.

وتفقدت "المحافظ" أعمال رد الشيء لأصله بطريق احمد عيسى بمدخل قرية البصارطة، والتي تتم بمعرفة مديرية الطرق وذلك لعمليات رصف وترميمات وسند جوانب الطريق بإجمالي طول 3 كم، إذ وجهت على تنظيم الطريق طبقاً للمخطط العام و دراسة إمكانية تطوير أعلى تغطية الترعة الواقعة هنالك ببلاطات الانترلوك وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، كما أكدت على رئيس الوحدة المحلية برفع المخلفات بطول الطريق.

- التوجيه وضع مخطط لتنظيم دخول وخروج السيارات موقف عزب النهضة

وفى ختام الجولة، قامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة لمتابعة الأعمال النهائية به، حيث يقع الموقف على مساحة ١ فدان ويسع 186 سيارة، ىويتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون و بالوعات صرف مياه الأمطار ودورة مياه وكافيتريا، كما تم رصفه بالبلاطات الخرسانية،.

ووجهت "المحافظ" بوضع مخطط لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات و سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتشغيل الموقف وفقاً للجدول الزمنى المحدد.