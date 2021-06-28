مجلس جامعة دمنهور يحتفل بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو (فيديو)

احتفل مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، اليوم، وبحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وعمداء كليات الجامعة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

واستهل رئيس الجامعة، بداية المجلس بتوجيه التحية والتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وضع مصر فى المكانة التي تستحقها أمام العالم7 ، فقد حقق طفرة غير مسبوقة و مسيرة من الإنجازات والمشروعات الرائدة وبني دولة جديدة تدخل عصر المدن الذكية أن تلك الإنجازات غير المسبوقة، والشكر موصول إلى رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة و الشرطة الماهرة لما يبذلوه من جهد في سبيل الحفاظ على أمن وأمان الوطن، مؤكدا أن هذا اليوم العظيم خرج فيه الملايين من أبناء الشعب المصري لإنقاذ الوطن من الفوضى والانهيار ومرور 8 سنوات من العمل والنجاح والإرادة .

- شراكة مستمر مع مع المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة

كما أكد رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة لا تدعو للشعارات بل تبحث عن الإنجازات التي تساعد على تقدم الوطن ، فالجامعة مسؤولة عن حل المشاكل في المحافظة، وخدمة المجتمع وتطوره مشيراً الجهود والدعم الدائم من قبل اللواء هشام آمنة والشراكة المستمرة مع الجامعة لتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة البحيرة وإنجازات ملموسة على أرض الواقع فى شتي المجالات.

ومن جانبه قدم محافظ البحيرة، كل الشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الدور العظيم لفخامته فى ثورة 30 يونيو ، موضحا أهمية الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة التي حمت مصر من التفرق وسنحت الفرصة للعمل وإنجاز المشروعات التي تساعد على رفعة الوطن وتقدمه.

- جامعة دمنهور بيت خبرة ومرجع علمي

كما أوضح محافظ البحيرة الدور الهام لجامعة دمنهور كبيت خبرة ومرجع علمي فى المحافظة ، بقيادة الدكتور عبيد صالح فهى منارة للعلم تقوم بالدور التنويرى فى المجتمع، وتقدمه و يتم الاستفادة من خبراتها فى كافة المشروعات وكذلك إنجازاتها البارزة فى كافة المجالات ،كمجال محو الأمية وتعليم الكبار ومسار العائلة المقدسة.