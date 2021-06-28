الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

الحبس عامين لـ«طبيب الفعل الفاضح» في «ميكروباص الزقازيق»

طبيب الزقازيق
طبيب الزقازيق

قضت محكمة جنح مستأنف بندر ثان الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة "ع. م" معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق، في واقعة اتهامه بالتحرش داخل سيارة أجرة بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنح ثاني الزقازيق الصادر بحبسه سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل.

وكانت نيابة قسم الزقازيق، قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجر وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورود بلاغا من طالبة تدعى "ه. ع" وسائق ميكروباص يتهمان "ع. م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلى القسم، واتهمته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وآثار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة، وإحالته للنيابة العامة.

وقررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، قبول استئناف نيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، على قرار إخلاء سبيل "ع م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 200 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، وتجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات.

محكمة جنح مستأنف بندر ثان الزقازيق معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق التحرش

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