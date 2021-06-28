الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«اليهود في الإمبراطورية العثمانية».. أحدث إصدارات القومي للترجمة

اليهود في الإمبراطورية
اليهود في الإمبراطورية العثمانية

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، الطبعة العربية من كتاب "اليهود في الإمبراطورية العثمانية.. صفحات من التاريخ " من تأليف إيرما لفوفنا فادييفا ونقله من الروسية إلى العربية أنور إبراهيم.

ويتناول هذا الكتاب تاريخ الطوائف اليهودية إبان الحكم العثماني على امتداد مساحات شاسعة من انحاء المعمورة،حيث عاشت هذه الطوائف طويلا قبل أن يصل الأتراك اليها.

وبحسب المؤلف، فأنه منذ أقدم العصور ورغم ضياع الجزء الأكبر منها، فقد حفظت الطوائف اليهودية، أثناء ترحالها الطويل الاضطراري عبر العالم،الوثائق التاريخية والقانونية والمراجع الدينية جنبا إلى جنب مع أغراض العبادة.                    

ويعود الجزء الأكبر من المواد الأرشيفية المتعلقة بالطوائف اليهودية إلى القرن التاسع عشر، حيث جرى حفظ المدونات الخاصة بالمؤلفين اليهود ونشرها، مثل تلك التي تركها أحد وجهاء الطائفة اليهودية في طرابلس ‎واستخدم المؤلف دائرة واسعة من المصادر الأوروبية في القرن التاسع عشر.

ويتضمن العمل كمًا كبيرا من المعلومات في تاريخ الثقافة والحياة الدينية للطوائف اليهودية في الشتات ،وكذلك المعلومات أيضًا عن علاقات اليهود بما يحيطهم من سكان وهناك إضافة إلى ذلك مواد عن قادة الطوائف والشخصيات الثقافية والقائمين على الأعمال الخيرية.

وعلى مدار 587 صفحة و 14 فصل تأتي بعنوان :"الوضع القانوني للطوائف اليهودية في الامبراطورية العثمانية "، "اليهود في البلاط العثماني"، "حركة شابتاى تسفى الدينية"، "فرية الدم: المحاكمات المعادية لليهود في دمشق"، "الطائفة اليهودية في ازمير"، "الطوائف اليهودية في اسطنبول "، "باشاليك بودا –اليهود في الجزء العثماني من المجر "، "اليهود في البلقان "، "الطوائف اليهودية في البلقان (إمارات الدانوب)، "الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا – بلاد المغرب "، "الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا –اقليم طرابلس "، "الطوائف اليهودية في مصر"، "الطوائف اليهودية في سوريا وفلسطين في فترة الحكم العثماني"، "اليهود في العقود الأولى للجمهورية التركية "حيث يتناول الكتاب الطوائف اليهودية إبان الحكم العثماني على امتداد مساحات شاسعة من انحاء المعمورة.

‎المؤلفة إيرما لفوفنا فادييفا ،كبيرة الباحثين بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، متخصصه بارزة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، من أعمالها :"من الامبراطورية إلى الدولة القومية " و"مشكلات السياسة الخارجية التركية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين".

المترجم  أنور محمد إبراهيم ،تخرج في كلية الألسن قسم اللغة الروسية ،حصل على وسام الشرف من روسيا الاتحادية لجهوده في دعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا الاتحادية كما ترجم عن الروسية عددا كبيرًا من الأعمال نذكر منها :"تاريخ القرصنة في العالم "، "نماذج من النقد الروسي الحديث"، "عمارة المسرح في القرن العشرين "، "ذات يوم في نصر " و"مصر من ناصر إلى حرب أكتوبر ".

اليهود في الامبراطورية العثمانية المركز القومي للترجمة معرض الكتاب إيرما لفوفنا فادييفا أنور إبراهيم

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