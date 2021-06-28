تكريم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة تكريم المخرجة الفلسطينية نجوي نجار، وأدار الندوة الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان.

وفي بداية الندوة عرض فيلم قصير، ورحب الناقد أندرو محسن بالحضور، ورحب بالمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، وأعرب عن سعادته باختيارها للتكريم.

وأعربت نجوي نجار عن سعادتها بالتكريم خاصة وأنه من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وبدأت حديثها قائلة: "أهلي تم تهجيرهم من بلدتنا في فلسطين إلى الأردن وتعرضنا لكل الأزمات التي مر بها كل الفلسطينين، وذهبت للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة وعدت بعد ذلك لفلسطين، والأمور صعبة هناك للغاية، فتحت إطار السلام تجد الكثير من العنصرية، وركزت علي الكتابة وخلق عالم خاص بي من المحيطين بي لأفهم كل شيء حولي وأحوله لصورة تحكي قصتنا كفلسطينيين بعيدا عن سجن الجسد والاحتلال والمقاومة"، متسائلة: “كيف ستشعر وأنت ترى بعينك ما يقوم به الاحتلال؟”.

وأضافت نجوي: “أحاول دائماً اكتشاف ما حولي لأكتسب خبرة فحين قدمت فيلم المر والرمان كانت أول أيام عودتي إلى فلسطين وكان ما يحدث حولي هناك جديد علي لأن معايشة الواقع تختلف كثيرا عن ما يعرض بقنوات الأخبار واليوم بعد مرور كل هذه السنوات أصبحت أرى الأمور بشكل مختلف وأصبحت شخص أقوي قادر علي الصمود، وقوة الشخصية وأقدم أفكاري والواقع الذي أعيشه دون رهبة، وكنا نصور في يوم وحذرنا الأمن الفلسطيني من حضور الإسرائيليين لمضايقتنا وخلال دقائق تركنا موقع التصوير بمعداتنا لننجو منهم وهو أمر نتعرض له كثير كصناع للسينما في فلسطين ولكننا مازلنا صامدين”.

وعن تفكيرها في تقديم فيلم يدعم قضايا المرأة، قالت: “أحاول دائماً عرض قضية من خلال قصص حدثت على أرض الواقع وطرح أفكاري من خلال كل الشخصيات التي تشارك بالعمل وكل منهم له رسالته دون النظر لنوع الشخص”.

وتابعت نجوي أن “هناك صعوبة كبيرة في الحصول علي التمويل لأن هناك تمويل مشروط بطرح أفكار بعينها وهو الأمر الذي أرفضه، وبحثت عن بدائل وطرق أخرى ويسير خلفنا بها مخرجين آخرين، وأوضحت أنها ترى أن العنصرية الإسرائيلية تجاه كل العرب وليس الفلسطينيين فقط حتى لو اختلفت ديانتهم ولم يكونوا مسلمين وأبرزت هذا الأمر في فيلم بين الجنة والأرض”.

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