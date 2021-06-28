«يونيسيف»: باكستان تحتاج إلى 55.73 مليون دولار لدعم الحالات الإنسانية

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في باكستان، إن البلاد تحتاج إلى حوالي 55.73 مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي لتقديم الدعم للحالات الإنسانية.

وأوضحت المنظمة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الإثنين - أنها تلقت 14.08 مليون دولار فقط لتقديم الدعم الإنساني في البلاد، مضيفة أنها تلقت أموالا إضافية من اليابان لتقديم الدعم اللازم للخدمات الصحية في باكستان.

وأشار البيان إلى أن هناك فجوة تمويلية كبيرة، تقدر بـ46.34 مليون دولار، لا تزال قائمة لتقديم خدمات الطوارئ الحرجة على مستوى باكستان.

وأشادت (يونيسف) بالدعم الذي يقدمه عدد من الشركاء، منهم اليابان واللجنة النمساوية لليونيسيف وبنك التنمية الآسيوي وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والبنك الدولي والتحالف العالمي للقاحات وآخرون، لمساهمتهم في دعم الخدمات الصحية والحالات الإنسانية في باكستان.

على جانب آخر، سجلت باكستان 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 955 ألفا و657 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 20 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و231 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 901 ألف و201 حالة، بعدما تماثلت 910 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 32 ألفا و225 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

