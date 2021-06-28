جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل بالمرج

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل مصاب بطلقات نارية بمنطقة المرج.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل بإحدى الشوارع بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم العثور على جثة عامل مصاب عدة طلقات نارية بعدما اعتدى عليه آخرين، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين بالحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتتضمن اختصاصات الطب الشرعي الميداني:

1- تشريح جثث المتوفين في الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية.

4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني في تقاريرهم .

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى :

1- فى مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- في مجال التزوير :

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية، لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.