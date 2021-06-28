الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لجنة الجغرافيا بـ«الأعلى للثقافة» تناقش «الطاقة المستدامة».. الأربعاء

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة: تحت عنوان "الطاقة المستدامة بين الحاضر والمستقبل"؛ في تمام الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يونيو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة: الدكتور السيد الحسيني، ويشارك بها: الدكتور حمدي كمال هاشم وتدو كلمته حول معنى ودور: "الهيدروجين الأخضر"، والدكتور عبدالمسيح سمعان متحدثا حول أهمية دور "ترشيد الطاقة" في مجتمعاتنا، والدكتورة فاطمة سعد مصطفى وتتكلم عن "إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في جنوب سيناء"، والدكتور ياسر محمد عبد الموجود متحدثا حول كيفية "إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية نموذج تطبيقي على محطات بنبان محافظة أسوان".

الطاقة المستدامة 

الطاقة المستدامة هي استخدام الطاقة بطريقة تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بحق وقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم، مصطلح الطاقة المستدامة يستخدم بشكل متبادل مع الطاقة المتجددة، حيث تعتبر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والمد والجزر مصادر طاقة مستدامة، حيث تستخدم هذه المصادر لتوليد الكهرباء وفي التسخين والتبريد وتزويد الأنظمة المختلفة بالطاقة، شهدت السنوات الأخيرة انخفاض كبير في تكاليف مصادر الطاقة المستدامة حيث تدعم السياسات الحكومية المشاريع التي تدعم الاستدامة وتتوسع بها، في ما يأتي بعض مصادر الطاقة المستدامة 

يمكن الاعتماد علي  مصادر متوفرة بأضعاف حاجة العالم من الطاقة، ومع ذلك هنالك مخاوف علمية من إنشاء مزارع للطاقة معتمدة على هذه المصادر بحجم كبير، بالإضافة إلى كيفية توصيلها لمناطق الاستهلاك، ومشكلة التخزين لاستخدامها في وقت تقل فيه الإنتاجية إذ أن البطاريات لا توفر كثافة عالية للتخزين بحيث تكفي لتشغيل تقنيات عالية الاستهلاك.

المجلس الأعلى للثقافة ندوة الطاقة المستدامة بين الحاضر والمستقبل لجنة الجغرافيا والبيئة السيد الحسيني

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