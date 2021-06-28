الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان يوافق على فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية، والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، أن هناك إضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

واستجاب مجلس النواب للمقترح الذي تقدم به المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان بخصوص مناقشة قانون الفصل بغير الطريقي التأديبيي المعروض على البرلمان اليوم، وتقدم سعد الدين بمقترح بإضافه جوهرية حتى لا تثور مشكلة في تنفيذ هذا القانون في بعض الوظائف التي تنظمها قوانيها الخاصة، مؤكدا محتاجين نضيف فقرة لهذة الفئات.

وصوت البرلمان في الجلسة العامة بالموافقة على الإضافة والمقترح الذي تقدم بها سعد الدين في تطبيق العزل مع عدم الاخلال ببعض الفئات المتمعه بضمانات دستوريه اوتنظمها قوانيها الخاصه ، في العزل من الوظيفة.

مجلس النواب رئيس الجمهورية الجماعات الإرهابية العناصر الارهابية الجهاز الإداري للدولة مشروع قانون أحمد سعد الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

«هاكر» من الفيوم يستولي على «نصف مليون جنيه» من بنك مصري

الحكومة ترد على ادعاءات «ضعف مخصصات الصحة» بالموازنة الجديدة

ضبط متهم هارب من 132 سنة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي