روسيا: مستعدون للتفاعل مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا الأمن السيبراني

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن موسكو مهتمة ومستعدة للتفاعل مع دول الاتحاد الأوروبي حول قضايا الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان المبادر إلى التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات.

وقال المتحدث الصحفي باسم (الكرملين) دميتري بيسكوف - اليوم الإثنين، ردا على سؤال ما إذا كانت روسيا مستعدة للتفاعل مع دول الاتحاد الأوروبي حول قضايا الأمن السيبراني - "لقد كان الرئيس الروسي بوتين هو المبادر الأول للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، ولكن لم تحظ هذه المبادرة بالدعم"، مؤكدا أن بلاده مستعدة ومهتمة بالتفاعل مع الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن الدول الغربية اتهمت روسيا غير مرة بالتدخل في الشؤون الداخلية والهجمات الإلكترونية.

ونفت روسيا جميع الاتهامات، متعللة بأن الدول الغربية لم تقدم أي دليل على هذه الاتهامات.

وكان الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات، مشيراً إلى أن روسيا تعمل بنشاط على تعزيز الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن السيبراني.

كما قدمت موسكو إلى الأمم المتحدة مشروعي اتفاقيتين حول هذا الموضوع وتم إنشاء مجموعة عمل بهذا الشأن.

كما وجهت روسيا مؤخرا للولايات المتحدة مقترحا لبدء مناقشة شاملة حول أمن المعلومات الدولي.

وفي سياق آخ، سجلت السلطات الصحية في روسيا ارتفاعا قياسيا في حصيلة الوفيات اليومية في كل من موسكو وبطرسبورج، بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الاثنين، فقد سجلت موسكو لليوم الثاني رقما قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغت 124 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين كانت 114 حالة وفاة في الحصيلة اليومية السابقة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 7246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو خلال آخر 24 ساعة.

كما أن الإحصاءات الرسمية سجلت في مدينة بطرسبورج كذلك حصيلة وفيات قياسية، بلغت 110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.