برلمانية: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر

هنأت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة ، والشعب المصري الأصيل، بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت ايناس عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصريّ العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن في غفلة من الزمن، ليملئوا الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه.

وأكدت عضو مجلس النواب، على صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

وأشارت عضو البرلمان إلى انه لا يمكن لاحد ان ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والقيادات السياسية؛ لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه ،جاء فيها : "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل."

وقال رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده ، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق."

وتابع : "وفى الثلاثين من يونيه خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مساراً، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه."

واضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي : "كنتم - يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".