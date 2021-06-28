الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ثعبان» يقتل شابًا أثناء جلوسه في أرضه الزراعية بالقليوبية

جثة
جثة

توفى شاب في قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر تعرضه للدغة ثعبان أثناء الجلوس في الأرض الزراعية ملكه.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بوفاة شاب يدعى "إسلام.ح.ع "، 28 عامًا، إثر لدغة ثعبان في قرية أجهور الكبرى. 

وتبين للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، من خلال الفحص والتحري، أن المتوفى كان في حقلة ولدغة ثعبان فأسرع الأهالي بحملة في سيارة لنقلة إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتبين أنه لا يوجد مصل بها فأسرعوا به إلى مستشفى قها المركزي، لكنه لفظ أنفاسة في الطريق.

 وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة وتداول مجموعه من شباب القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " استغاثة  تتطالب بتوفير مصل الثعبان بالوحدة الصحية بعد وفاة شاب بالقرية وبسبب عدم توافر المصل توفى.  

على جانب آخر، تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى القناطر الخيرية من انتشال جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل اثناء الاستحمام وتم نقلهما الى مستشفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

 

 

محافظة القليوبية الوحدة الصحية مفتش الصحة وفاة شاب امن القليوبية

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وائل لطفي

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