اليابان: فرض قواعد صارمة على المشاركين في أولمبياد طوكيو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، اليوم الإثنين، أن اليابان ستفرض قواعد أكثر صرامة على الرياضيين والموظفين المشاركين في أولمبياد طوكيو والوافدين من البلدان المتضررة من سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى لفيروس كورونا، بما في ذلك اختبارات، إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على التواصل مع أشخاص آخرين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن تمثل دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو المقبل، حدثًا يتسبب في مزيد من الإصابات، حيث تشهد العاصمة اليابانية زحفًا للعدوى بعد أسبوع واحد فقط من رفع حالة الطوارئ.

وقال كاتو (كبير أمناء مجلس الوزراء) - في مؤتمر صحفي - إنه سيُطلب من الرياضيين والموظفين إجراء فحص كورونا يوميًا لمدة أسبوع قبل القدوم إلى اليابان، على أن يتم عزلهم خلال هذه الفترة ومنعهم من مخالطة أشخاص آخرين لمدة ثلاثة أيام بعد وصولهم.

وأضاف كاتو "سنتخذ الإجراءات الحدودية الضرورية مع ضمان معاملة الرياضيين معاملة عادلة من حيث التغذية ومنشآت التدريب"، مضيفا أن الحكومة تجري محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للألعاب لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.