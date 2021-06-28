الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: فرض قواعد صارمة على المشاركين في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، اليوم الإثنين، أن اليابان ستفرض قواعد أكثر صرامة على الرياضيين والموظفين المشاركين في أولمبياد طوكيو والوافدين من البلدان المتضررة من سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى لفيروس كورونا، بما في ذلك اختبارات، إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على التواصل مع أشخاص آخرين.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن تمثل دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو المقبل، حدثًا يتسبب في مزيد من الإصابات، حيث تشهد العاصمة اليابانية زحفًا للعدوى بعد أسبوع واحد فقط من رفع حالة الطوارئ.
وقال كاتو (كبير أمناء مجلس الوزراء) - في مؤتمر صحفي - إنه سيُطلب من الرياضيين والموظفين إجراء فحص كورونا يوميًا لمدة أسبوع قبل القدوم إلى اليابان، على أن يتم عزلهم خلال هذه الفترة ومنعهم من مخالطة أشخاص آخرين لمدة ثلاثة أيام بعد وصولهم.
وأضاف كاتو "سنتخذ الإجراءات الحدودية الضرورية مع ضمان معاملة الرياضيين معاملة عادلة من حيث التغذية ومنشآت التدريب"، مضيفا أن الحكومة تجري محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للألعاب لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد.
ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

«هاكر» من الفيوم يستولي على «نصف مليون جنيه» من بنك مصري

الحكومة ترد على ادعاءات «ضعف مخصصات الصحة» بالموازنة الجديدة

ضبط متهم هارب من 132 سنة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي