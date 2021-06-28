الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

تعاون بين البترول والزراعة لتوفير الأسمدة الأزوتية لمصلحة المستهلكين

طارق الملا و السيد
طارق الملا و السيد القصير

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة البترول، حيث بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون في منظومة صناعة الاسمدة للمساهمة في توفير الأسمدة الأزوتية التي يتزايد عليها الطلب محليا في ظل نمو الحاصلات الزراعية. 

تعاون بين البترول والزراعة لتوفير الأسمدة الأزوتية لمصلحة المستهلكين

وأكد الوزيران أن هذا اللقاء يأتي في اطار الحرص علي دعم كافة سبل التعاون الفاعل في مجال الاسمدة لمصلحة المستهلكين وفي اطار تفعيل توجهات الحكومة بتحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات وزيادة التعاون المشترك والاستفادة المثلي من القدرات المتاحة لتحقيق خطط كل وزارة. 

استعراض موقف سوق الأسمدة والآليات المطبقة

وتم خلال اللقاء استعراض موقف سوق الاسمدة و الآليات المطبقة لالتزام شركات الاسمدة بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة في موسم ذروة الطلب محليا. كما ناقش اللقاء دعم دور شركة موبكو التابعة لقطاع البترول والتي تعد اكبر منتج محليا لأسمدة اليوريا. 

آلية تطبيق رسم صادر علي الاسمدة الازوتية

كما استعرض وزير الزراعة الإجراءات الحالية في سوق الاسمدة مشيرا الي آلية تطبيق رسم صادر علي الاسمدة الازوتية في اطار اجراءات ضبط السوق . حضر اللقاء الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسب هشام نورالدين رئيس شركة موبكو والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها الخاصة بالاسمدة الأزوتية والكيماويات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات “ايكم” على تصنيع كافة أنواع الأسمدة الأزوتية لخدمة الحاصلات الزراعية المصرية وكذلك المساهمة فى عملية التصدير وتوفير العملة الدولارية.

كما تعمل شركات موبكو وأبو قير للأسمدة على تصنيع الاسمدة النيتروجينية الأزوتية فى مصر بالإضافة إلى عملية التصدير.

البترول الزراعة الاسمدة الأزوتية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية موبكو

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