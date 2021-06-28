الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ بوجه بسرعة استغلال هناجر »طريق روينه» لتسكين الباعة الجائلين

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المحاور الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ وانتهاء الأعمال بمحور سعد زغلول ورصف ورفع كفاءة الانارة، إضافة إلى الأعمال الجارية بشارع صبري القاضي، وبمنطقة المدارس، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. 

 ووجه بسرعة استغلال هناجر غرب مدينة كفر الشيخ، على طريق روينه، المعدة لتسكين الباعة الجائلين بها، وتخصيص هنجر لباعة الأسماك لتلك الباكيات، وإعادة تطويرها لتليق بالباعة والمواطنين، وتطهيرها وتعقيمها.

- تفقد المحطة الخرسانية وأعمال موقع موقع 109عمارة

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، المحطة الخرسانية وما يتم بها من أعمال لمد التجمعات السكنية الجديدة بالمستلزمات الخرسانية المستخدمة في أعمال البناء من أعمدة وغيرها، وكذلك الأعمال الجارية بموقع إقامة 109عمارة بعدد 10 آلاف و 464 وحدة سكنية، غرب كفر الشيخ، كما تفقد شركات الخلطة الخرسانية التابعة للهيئة الهندسية القائمة بإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي.

وتواصل الشركة الصينية أعمالها بإشراف ومتابعة الهيئة الهندسية، في إنشاء الخرسانة المجهزة بصورة متميزة لإنشاء التجمعات السكنية وعدم استخدام الخرسانة العادية، و  عمارة مكونة من 11 دور وأرضي، وبكل دور 8 شقق، مساحة الشقة 90 متر ، والمنطقة السكنية على مساحة 180 فدان غرب مدينة كفر الشيخ " جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تستوعب55 ألف نسمة، وتضم العمارات السكنية 218 مصعد، بكل عمارة مصعدين، وتضم المنطقة السكنية مشروعات خدمية مسجدين، كل مسجد يتسع ل 500 مصلي على مساحة 750 متر ووحدة صحية مكونة من دور أرضي و طابق على مساحة 600 متر، وسوقين بهما 16 محل على مساحة 1700 متر، وملعبين.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، فضلا عن التشديد علي ارتداء الكمامات للمواطنين وتغريم المخالفين لذلك حفاظا علي الصحة العامة 

تطوير كفر الشيخ متابعة محافظ خدمات

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