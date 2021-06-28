إنشاء 6 عمارات للإسكان الاجتماعي ضمن مشروع تطوير العواصم بطنطا

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، عددا من المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة طنطا، شملت مشروع محطة إنتاج البيض، مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، مشروع تطوير محور الإسكندرية، مشروع تطوير كورنيش طنطا، ومشروعات الرصف بعدد من الشوارع داخل العاصمة.

و استهل محافظ الغربية جولته بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم والذي تم تطويره بقيمة 46 مليون جنيه لإنتاج 70 مليون بيضة سنوياً بدلاً من مليون بيضة، كما تفقد موقع إنشاء 6 عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، و تابع أعمال الحفر الجارية ووضع الأساسات طبقاً للرسوم الهندسية التي تنفذها الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، و يتم بناء عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و9 أدوار علوية بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان.

كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور الإسكندرية، والذي سيتم الانتهاء من رصفه وتطويره خلال الشهر الجاري ، حيث أنه أحد أهم المحاور المرورية التي تربط المدخل الشمالي لطنطا بوسط المدينة ومدخلها الجنوبي.

وشملت الجولة التي أجراها "رحمي"، تفقد أعمال التطوير الحالية بكورنيش طنطا ضمن مرحلتيه الثالثة والرابعة، حيث تم الانتهاء من (وضع طبقة الأسفلت الرابطة، زرع أعمدة الكهرباء ،تركيب البلدورات ومساواة المطابق) تمهيداً لوضع طبقة الرصف النهائية للمرحلة الثالثة، ووجه المحافظ بضرورة رفع كافة الإشغالات بطول الكورنيش للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير والتوسعة، كما وجه بضرورة تركيب كاميرات بطول الكورنيش، كما تابع الأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة، حيث تابع أعمال التدبيش من كوبري فاروق حتى مزلقان سكة المحلة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارعي سكة المحلة و 25 الجلاء، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الرابطة وتتم الآن أعمال تركيب الانترلوك تمهيداً لفرد الطبقة السطحية والنهائية في سكة المحلة وفرد طبقة السن بشارع 25 الجلاء، و رافق المحافظ في جولته محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وولاء طارق نائب رئيس حي أول طنطا.