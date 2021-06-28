بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. الخميس

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الخميس المقبل، صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين مستفيد ومستحق للمعاشات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنه يوجد 19 ألف فرع ومنفذ للصرف على مستوى الجمهورية.

كما بدأ بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، الاستعداد لصرف المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني.

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه، وذلك قبل الزيادة.

وأشارت الى أن نسبة الزيادة تبلغ 13%، موضحة أن من يتقاضى راتب 1000 جنيه، تصل قيمة الزيادة 130 جنيها، وبالنسبة لمن يتقاضى راتب 2000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تُقدر بنحو 260 جنيها.

وفيما يخص من يتقاضى مبلغ 3000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 390 جنيها، ومن يتقاضى 4000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 520 جنيها، أما من يتقاضى 5000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 650 جنيها، ومن يتقاضى الـ6000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 780 جنيها.

وبالنسبة لمن يتقاضى راتب الـ7000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 910 جنيهات، أما من يحصل على راتب 8000 جنيه فيما أعلى، فإن قيمة الزيادة 1053 جنيها.

وكانت وزارة التضامن، قد أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية متعددة لتأمين صرف المعاشات والتأمين الاجتماعية الشهرية أثناء انتشار جائحة كوفيد -19، من خلال الاستفادة من قنوات الصرف المتنوعة لمنع اكتظاظ المنافذ والاى يبلغ عددها 4،350 منفذًا مثل التحويلات عبر الهاتف المحمول والتحويلات البريدية والتحويلات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي (10000 جهاز صراف آلي على مستوى الجمهورية)، وتم تقسيم المستفيدين إلى فئات حسب قيمة المعاش، وتوفير مستلزمات الحماية اللازمة في منافذ الصرف مثل الكمامات ومعقمات اليدين والمطهرات.