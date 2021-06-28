سكرتير محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمنفلوط

تابع المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الـ 1000قرية التي من بينها التطوير الجاري تنفيذه بقريتي أم القصور وبني شقير التابعة لمركز منفلوط حيث تم المرور على خدمات وصرف صحي وتطوير الوحده المحليه لقرية بني شقير.

وأوضح السكرتير المساعد أنه يتابع تنفيذ تلك المشروعات الجارية بقرى المحافظة للاطمئنان على سير العمل والعمل على ازالة اي معوقات قد تقف أمام مراحل التنفيذ مضيفاً أن العمل جاري على قدم وسابق بطريقة ملائمة وفي إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالقرى والنجوع.

وأضاف إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أن الاعمال مستمرة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشكل جيد وبالمواعيد الزمنية المحدد ووفقاً للمعايير والمواصفات المقررة بحيث تكون قادرة على إحداث التغيير ويشعر المواطن بالخدمات المقدمة له على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والتي تركز على توفير حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً للتنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.

السكرتير المساعد يتابع المشروعات بمنفلوط (1)

السكرتير المساعد يتابع المشروعات بمنفلوط (2)

السكرتير المساعد يتابع المشروعات بمنفلوط (4)

السكرتير المساعد يتابع المشروعات بمنفلوط (6)

السكرتير المساعد يتابع المشروعات بمنفلوط (10)