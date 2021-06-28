الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لإصلاح عطل بالخط الرئيسي لمحطة القضابي.. قطع المياه عن بعض المناطق بالفشن

محطة مياة
محطة مياة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بنى سويف، اليوم الاثنين، أنه تقرر قطع المياه عن بعض المناطق والأماكن بمركز الفشن ،وذلك لإصلاح عطل بالخط الرئيسي لمحطة مياه القضابي، حيث قد بدأت بالفعل أعمال الإصلاح والتي من من المقرر أن تستمر حتى الساعة 6 مساء اليوم الإثنين.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة لإتاحة الفرصة  أمام أعمال الإصلاح بهذا المرفق الحيوي، فإنها تؤكد على بذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي فور الانتهاء من الأعمال.

-  انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على النيل

وفى سياق منفصل، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية  

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى  أنه قد  تم، أمس، إزالة 3 حالات تعد بالردم على مساحة 1400متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 609 حالة تعد، على مساحة إجمالية 224 ألف و461 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم. 

وأضاف مدير الأملاك، أن الموجة  تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضي بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

 ونوه إلى تكليف المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية،  بسرعة الإبلاغ  عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية

بني سويف محافظة الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي وزارة التنمية المحلية الدكتور محمد هاني غنيم القيادة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

«هاكر» من الفيوم يستولي على «نصف مليون جنيه» من بنك مصري

الحكومة ترد على ادعاءات «ضعف مخصصات الصحة» بالموازنة الجديدة

ضبط متهم هارب من 132 سنة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي