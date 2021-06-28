لإصلاح عطل بالخط الرئيسي لمحطة القضابي.. قطع المياه عن بعض المناطق بالفشن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بنى سويف، اليوم الاثنين، أنه تقرر قطع المياه عن بعض المناطق والأماكن بمركز الفشن ،وذلك لإصلاح عطل بالخط الرئيسي لمحطة مياه القضابي، حيث قد بدأت بالفعل أعمال الإصلاح والتي من من المقرر أن تستمر حتى الساعة 6 مساء اليوم الإثنين.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة لإتاحة الفرصة أمام أعمال الإصلاح بهذا المرفق الحيوي، فإنها تؤكد على بذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي فور الانتهاء من الأعمال.

- انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على النيل

وفى سياق منفصل، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم، أمس، إزالة 3 حالات تعد بالردم على مساحة 1400متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 609 حالة تعد، على مساحة إجمالية 224 ألف و461 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأضاف مدير الأملاك، أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضي بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

ونوه إلى تكليف المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية، بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية