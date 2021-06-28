ختام مناورات «مخالب الصقر 4» بين القوات السعودية والأمريكية

اختتمت اليوم، مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي، وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.

ويأتي تمرين " مخالب الصقر " ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

وفي 8 يونيو الجاري، انطلقت مناورات التمرين المشترك «مخالب الصقر 4» بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

وفي 2 يونيو الجاري، اُختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، مناورات التمرين العسكري المختلط «تبادل الخبراء في الرماية» بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.

وجاء ذلك التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

«مخالب الصقر 3»

وفي 18 مارس الماضي، انطلقت مناورات التمرين المشترك «مخالب الصقر 3» بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

وهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

وفي 25 مارس، اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والمشاة البحرية الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهدت مناورات التمرين فعالية متواصلة وتأثيرًا حاضرًا في جميع جوانب التمرين التي اتضح من خلالها التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف.

وجاء ذلك التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال العسكري.

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