الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في منزله بمطروح

جثة
جثة

قال محمد الطليمي، مشرف غرفه الطوارئ بصحة مطروح،  أن مستشفى مطروح العام، استقبل "ع. س"  الذي يبلغ من العمر 21 عاما، وذلك أثر صعق كهربائي في منزله الكائن في شارع المطار بمدينة مرسي مطروح .

وأوضح مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح  لـ"الدستور،  أن الشاب العشريني وصل جثة هامدة اثر صعق كهربائي ، و تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

نصائح لإسعاف المصابين بصعق كهربائي

نصائح لإسعاف المصاب بالصعق الكهربائي، وهى كالآتي:

1. قم بفصل الكهرباء من المصدر بنزع "الفيشة".

2. في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء، لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

3. استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

4. إن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

5. استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

6 . تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

يذكر أن قطاع الكهرباء حذر المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم، وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة، ويؤكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.

مصرع شاب صعق كهربائي مستشفى مطروح العام شاب عشريني مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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