الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا البترول والزراعة يبحثان التعاون في منظومة صناعة الأسمدة

وزير الزراعة و السيد
وزير الزراعة و السيد القصير

وأكد الوزيران أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم سبل التعاون الفاعل كافة، في مجال الأسمدة لمصلحة المستهلكين، وفي إطار تفعيل توجهات الحكومة بتحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات، وزيادة التعاون المشترك والاستفادة المثلى من القدرات المتاحة لتحقيق خطط كل وزارة.

وخلال اللقاء، استعرض موقف سوق الأسمدة والآليات المطبقة لالتزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة، في موسم ذروة الطلب محليا.

كما ناقش اللقاء دعم دور شركة موبكو التابعة لقطاع البترول، التي تعد أكبر منتج محليا لأسمدة اليوريا.

واستعرض وزير الزراعة الإجراءات الحالية في سوق الأسمدة، مشيرا إلى آلية تطبيق رسم صادر على الأسمدة الأزوتية، في إطار إجراءات ضبط السوق.

حضر اللقاء الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمحاسب هشام نورالدين، رئيس شركة موبكو، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.

وزيرا الزراعة والبترول يبحثان التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون منظومة صناعة

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وائل لطفي

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