موسكو وبطرسبورج تسجلان زيادة قياسية في وفيات كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعا قياسيا في حصيلة الوفيات اليومية في كل موسكو وبطرسبورج، بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الاثنين، فقد سجلت موسكو لليوم الثاني رقما قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغت 124 حالة وفاة خلال الليلة الماضية، في حين كانت 114 حالة وفاة في الحصيلة اليومية السابقة.

كذلك تم تسجيل 7246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية سجلت مدينة بطرسبورج كذلك حصيلة وفيات قياسية، بلغت 110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت السلطات الصحية في البلاد، أعلنت اليوم، عن تسجيل 21650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و611 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و472941 إصابة، وتعافى من المرض 4 ملايين و969340 شخصا، فيما توفي 133893 شخصا.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع عددا من أقاليم البلاد، على رأسها موسكو، إلى فرض التطعيم الإلزامي لبعض الفئات الاجتماعية، وخاصة للعاملين في مجال الخدمات.

والسبت الماضي، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بدء الاستخدام المدني لأول دفعات من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف الوزير بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية: "اكتملت أمس مرحلة التحكم وبدء الاستخدام المدني لأول دفعات من لقاح سبوتنيك لايت. ونخطط لأن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري توزيع نحو 2.5 مليون جرعة".

وتابع: أن لقاح "سبوتنيك لايت" مخصص للناس الذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا في الماضي، وكذلك للأشخاص الملقحين سابقًا.

وأشار إلى أن المدن الكبيرة تشهد زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وتابع: "لذلك من الضروري تسريع وتائر التلقيح. بالطبع من الأفضل أن يفهم الناس أنه كلما أسرعنا في القيام بذلك (بالتلقيح ضد كورونا)، كان ذلك أفضل، لأننا نرى أن هناك زيادة في معدل الإصابات في المدن الكبيرة، لا سيما من الضروري عمل ذلك أثناء التخطيط للإجازة الصيفية".

وفي السادس من مايو الماضي، أعلنت روسيا، أنها سجلت رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة المضاد لفيروس كورونا، خلافا للقاحها التقليدي "سبوتنيك في" الذي يؤخذ في جرعتين.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي يمول تطوير اللقاح، فإن فاعلية " لايت" تصل إلى 79.4%، مقابل 91.6% لـ"سبوتنيك في"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، رفع بلاده براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لكورونا.