حملة نظافة لرفع القمامة وتراكمات الأتربة في الفيوم (صور)

قامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، برئاسة ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وبحضور محمد فتحي نائب رئيس المركز، بحملة نظافة مكبرة داخل المدينة والشوارع الرئيسية والجانبية، حيث تم رفع تجمعاتها من الأتربة ورفع تراكمات القمامة بالمساكن الجديد، ومنطقة البطس، وشارع 23 يوليو، وشارع النهضة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد 180 طن من القمامة وتراكمات الأتربة.



وأكد رئيس المركز أنه جاري استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع المدينة من خلال ورديات النظافة التي تتم على مدار اليوم ومتابعة جميع القرى والعزب، مشددا على مسئولي النظافة ببذل المزيد من الجهد بأعمال النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق بالمدينة وضواحيها.

ووجه محافظ الفيوم بسرعة توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعي بطامية، خلال اجتماعا لبحث مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي لعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز ومدينة طامية، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى تواجه توصيل التيار.

وشدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، والبدء الفوري في أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات، مشدداً على الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت.

ولفت المحافظ إلى أن الإسراع في إنهاء أعمال توصيل الدوائر الكهربائية بالمشروع يعود بالنفع على أهالي مركز طامية بشكل عام، ويسهم في التيسير على المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي الذى يشمل 29 عمارة سكنية.

كما تم الاتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع على الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية بالمشروع قبل نهاية الشهر القادم، مع تلافي ملاحظات مسئولي الكهرباء بشأن نقل البيلر من أسفل البلكونات بعيداً عن العمارات، مع عمل ربط تناولي للوحات توزيع الجهد المنخفض.

حملة رفع القمامة في الفيوم

حملة رفع القمامة في الفيوم

حملة رفع القمامة في الفيوم