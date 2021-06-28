الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

المدارس الثانوية
المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان اليوم، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات "القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية"، على أن يكون التقديم عبر الموقع الالكترونى لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، فى الفترة من 26/7/2021 وحتى 12/8/2021.

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، على النحو التالى:  
1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2020/2021. 
2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عام.
3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية
4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.
5ـ ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات و المقابله الشخصية التي تعقد بالمدرسة. 
6ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي. 
7ـ أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

البيانات المطلوبه بطلب الالتحاق:
اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول اكتوبر، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر،ايصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الامر .
المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

وأشارت الشركة أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاث تخصصات:

1ـ تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
2ـ ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
3ـ تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

مياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب مدارس الشركة القابضة لمياه الشرب قبول دفعة جديدة المدارس الفنية

رئيس التحرير

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