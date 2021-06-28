الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيلينا الحاصلة على جائزة المبدع الصغير: «نفسي أطلع ممثلة زيّ دنيا سمير غانم»

سيلينا سمير سعد
سيلينا سمير سعد

حصلت الطفلة سيلينا سمير سعد (10 سنوات)، بنت محافظة أسيوط، على جائزة الدولة للمبدع الصغير، برعاية السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، في نسختها الأولى، وذلك في مجال كتابة النص المسرحي.

وقالت سيلينا الطالبة بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة النصر الخاصة بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط ، “عشقت التمثيل منذ صغري وكنت أمارس هواية التمثيل منذ الخامسة من العمر، وتلقيت عدة تدريبات مختلفة من بينها التدريب علي التأليف علي يد الفنان نعيم الأسيوطي، وتدريب على التمثيل على يد الفنان أحمد طه، وذلك بمقر قصر ثقافة أسيوط وقمت بالاشتراك بمشروع (ابدأ حلمك) لتنمية مهاراتي وقدراتي على التمثيل”.


وأضافت: “كنت أقوم بتأليف اسكتشات صغيرة ومنولوج، وقمت بتأليف مسرحية كاملة من فصل واحد اسمها (خليك جميل ومبتسم) وحصلت بها على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير، وكانت هذه هي تجربتي الأولى في تأليف مسرحة كاملة من فصل واحد استخدمت خلالها كل ما تعلمته في التدريبات التي تلقيتها”.


وأكدت سيلينا أن الصعيد يمتلك العديد من المواهب المتميزة والنادرة، ولكن لكونه يبعد عن القاهرة فيجد الجميع صعوبة في التنقل، متابعة: “نفسي أطلع ممثلة مثل الفنانة دنيا سمير غانم، هي مثلي الأعلي ونفسي أقابلها”.

وتابعت: “والدتي هي أكبر مشجع لي وتساعدني وتساندني دايما في كل خطواتي، كما أن والدي أيضا لم يبخل علي بأي جهد”.

 

سيلينا (1)
سيلينا (1)
سيلينا (2)
سيلينا (2)
سيلينا (3)
سيلينا (3)
سيلينا (4)
سيلينا (4)
سيلينا (5)
سيلينا (5)
اسيوط الرئيس دنيا سمير غانم محافظة أسيوط إيناس عبد الدايم قصر ثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم جائزة الدولة للمبدع الصغير

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وائل لطفي

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