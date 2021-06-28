السجن 6 سنوات وغرامة 500 ألف لتاجر هيروين في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الهيروين بمنطقة عابدين في محافظة القاهرة.

صدر القراربرئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لضباط قسم عابدين، بقيام متهم بالاتجار فى المواد المخدرة،وانه يتخذ من شقته وكرا لبيع مخدر الهيروين بعد الاتصال بعملائه للتقابل معه فى شقته، تم استئذان النيابة العامة، وانتقلت قوة أمنية لمداهمة الشقة وعثر بحوزته على أكياس يشتبهه في انها مخدر الهيروين، وبفحص الطب الشرعي للمضبوطات تبين أنها مواد مخدرة، وتم احالة المتهم إلى النيابة العامة التى احالته لمحكمة الجنايات.

عقوبة الإتجار في المخدرات

القانون المصري وضع قوانين وعقوبات مغلظة لكل من يتاجر او يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار التعاطى.

حدد قانون العقوبات في المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

فيما نصت المادة 34 من نفس ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تُخفف فيها العقوبة:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس

وعن تعاطي المخدرات فقد نصت مادة 39 قانون العقوبات، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.