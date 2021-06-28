شريف رفعت يحذّر: «كورونا دلتا» أشرس وأخطر من التحورات الأخرى

أكد الدكتور شريف رفعت، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية كلية الطب بجامعة الفيوم، أن فيروس كورونا قادر على التحور أكثر من مرة خلال فترة زمينة بسيطة، موضحاً أنَّ الفيروس زاد من قدرته على النفاذ مما يؤدي إلى زيادة انتشاره، مؤكدًا أن الأخطر طبياً وجود تحورين آخرين في بعض خصائص الفيروس ولهما تأثيران كجزء علاجي وجزء وقائي.

وأشار الدكتور شريف رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا ماسبيرو" المذاع على القناة الثانية المصرية، مع الإعلامي عاطف كامل، إلى أن قدرة فيروس "دلتا بلس" على الالتصاق بخلايا الرئة أكثر من سابقه، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل أكثر لاستجابة الجسم للأجسام المناعية أحادية المنشأ، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن من تلقى عقار "فاكسين" تكون احتمالية إصابته بفيروس "دلتا" أقل، وإذا أصيب تكون الأعراض أقل شدة.

وحث الدكتور شريف رفعت المواطنين على التطعيم بالعقار المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أنها فترة ذهبية قبل حدوث تطور آخر للفيروس حتى تكون احتمالية الإصابة أقل والأعراض أقل، مشددا على الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

الدكتور شريف رفعت أحد الكوادر الطبية المرموقة ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم، إذ يعد واحدا من الأطباء المتميزين وذوى الكفاءة العالية، ويتمتع بتاريخ مهنى مشرف، وبجانب عمله حيث يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، يمارس دوره المجتمعى والتوعوى من خلال نشر الثقافة الطبية عبر وسائل الإعلام.

وساهم الدكتور شريف رفعت فى العديد من المشاركات والمراجعات والإشراف ومناقشة الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية بقسم الأمراض الصدرية بكليات الطب، والتدريس وتدريب الأطباء والنواب بمستشفيات كلية الطب جامعة الفيوم وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة والإشراف على مستشفيات العزل بكلية طب جامعة الفيوم.