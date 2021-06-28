الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

شريف رفعت يحذّر: «كورونا دلتا» أشرس وأخطر من التحورات الأخرى

الدكتور شريف رفعت
الدكتور شريف رفعت

أكد الدكتور شريف رفعت، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية كلية الطب بجامعة الفيوم، أن فيروس كورونا قادر على التحور أكثر من مرة خلال فترة زمينة بسيطة، موضحاً أنَّ الفيروس زاد من قدرته على النفاذ مما يؤدي إلى زيادة انتشاره، مؤكدًا أن الأخطر طبياً وجود تحورين آخرين في بعض خصائص الفيروس ولهما تأثيران كجزء علاجي وجزء وقائي.

وأشار الدكتور شريف رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا ماسبيرو" المذاع على القناة الثانية المصرية، مع الإعلامي عاطف كامل، إلى أن قدرة فيروس "دلتا بلس" على الالتصاق بخلايا الرئة أكثر من سابقه، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل أكثر لاستجابة الجسم للأجسام المناعية أحادية المنشأ، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن من تلقى عقار "فاكسين" تكون احتمالية إصابته بفيروس "دلتا" أقل، وإذا أصيب تكون الأعراض أقل شدة.

وحث الدكتور شريف رفعت المواطنين على التطعيم بالعقار المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أنها فترة ذهبية قبل حدوث تطور آخر للفيروس حتى تكون احتمالية الإصابة أقل والأعراض أقل، مشددا على الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

الدكتور شريف رفعت أحد الكوادر الطبية المرموقة ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم، إذ يعد واحدا من الأطباء المتميزين وذوى الكفاءة العالية، ويتمتع بتاريخ مهنى مشرف، وبجانب عمله حيث يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، يمارس دوره المجتمعى والتوعوى من خلال نشر الثقافة الطبية عبر وسائل الإعلام.

وساهم الدكتور شريف رفعت فى العديد من المشاركات والمراجعات والإشراف ومناقشة الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية بقسم الأمراض الصدرية بكليات الطب، والتدريس وتدريب الأطباء والنواب بمستشفيات كلية الطب جامعة الفيوم وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة والإشراف على مستشفيات العزل بكلية طب جامعة الفيوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

الحكومة ترد على ادعاءات «ضعف مخصصات الصحة» بالموازنة الجديدة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

«هاكر» من الفيوم يستولي على «نصف مليون جنيه» من بنك مصري

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

رأى 5 وزراء فى أول أتوبيس كهربائى مصرى (صور)

«مش هسيب حقي».. القصة الكاملة لطالب كلية الطب ضحية تزوير رقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي