الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«يد تحمي ويد تبني».. القوات المسلحة حصن الأمة (فيديو)

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعد ثورة 30 يونيو 2013 انطلقت نهضة في شتى المجالات العسكري والمدنية واستطاعت مصر أن تخطو خطوات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة، فتنوعت القدرات القتالية براً وبحراً وجواً.

وأقسم رجال القوات المسلحة المصرية يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء، فوقفوا ضد مَن يحاول تقويض أمنها وأمانها.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على «يوتيوب»، اليوم الإثنين، مقطع فيديو حمل عنوان «يد تحمي ويد تبني» بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. الخميس

الحكومة ترد على ادعاءات «ضعف مخصصات الصحة» بالموازنة الجديدة

«هاكر» من الفيوم يستولي على «نصف مليون جنيه» من بنك مصري

التفاصيل الكاملة للعثورعلى جثة متحللة لسيدة تقيم بمفردها في الهرم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي