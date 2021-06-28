«يد تحمي ويد تبني».. القوات المسلحة حصن الأمة (فيديو)

بعد ثورة 30 يونيو 2013 انطلقت نهضة في شتى المجالات العسكري والمدنية واستطاعت مصر أن تخطو خطوات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة، فتنوعت القدرات القتالية براً وبحراً وجواً.

وأقسم رجال القوات المسلحة المصرية يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء، فوقفوا ضد مَن يحاول تقويض أمنها وأمانها.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على «يوتيوب»، اليوم الإثنين، مقطع فيديو حمل عنوان «يد تحمي ويد تبني» بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.