«أحببتك ونسيت نفسي» للكاتبة السعودية صباح عمر على بمعرض الكتاب

صدر حديثا الجزء الثانى من رواية "أحببتك ونسيت نفسى" للكاتبة السعودية صباح عمر على، وستتوفر الرواية خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ52، المقرر أن تقام خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويأتى على غلاف الرواية: هذه رواية واقعية وبها بعض الأحداث الخيالية من تأليف الكاتبة، صباح عمر على سالم التى تناقش فى تلك الرواية قضية من أهم القضايا التى تشغل الرأى فى ذلك الوقت ألا وهى قضية “مواقع التواصل الاجتماعى” فى محاولة منها لتحذير الشباب مما يقع فى تلك الغرف من خلال سرد لتجربة شخصية تمر بها “هناء” بطلة الرواية “الجزء الثانى" أحببتك ونسيت نفسى.

وقالت الكاتبة صباح عمر، إنها كتبت عدة أناشيد وقامت بتأليف اغنية واحدة، وكذلك عملت فترة كمتطوعة فى مواقع تخص الإنشاد والمنشدين، مشيرة إلى أنها متفرغة الآن للانتهاء من كتابة الجزء الثالث من رواية "أحببتك ونسيت نفسي".

وصباح عمر، كاتبة سعودية، من مواليد عام 1988، حاصلة على شهادة تدريب المدربين والعلاقات العامة فى مركز مستقبل الإنسان للتطوير والتدريب واللغات، كتبت العديد من الخواطر والقصص والروايات، بجانب نشرها عدد من المقالات القصصية على عدد من المواقع الإلكترونية، وصدر لها من قبل الجزء الأول من رواية "أحببتك ونسيت نفسى".

عدد الناشرين والدول المشاركة بمعرض الكتاب بدورته الـ52

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية وهي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

منصة حجز تذاكر معرض الكتاب

ولأول مرة؛ تشهد الدورة الـ52 من معرض الكتاب إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.