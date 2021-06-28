موسكو ودبلن تبحثان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

بحث نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، هاتفيا مع المديرة السياسية لوزارة الخارجية الإيرلندية سونيا هايلاند، الوضع في سوريا، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد .

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الإثنين، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا مع التركيز على حل المهام الإنسانية العاجلة، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها أيرلندا والنرويج بشكل غير رسمي في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الأيرلندي يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد مجددا ضرورة الامتثال للمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 واحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الحالية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 2254 و2533 .

وتصر الدول الغربية، والولايات المتحدة في المقام الأول، وكذلك الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وترى سوريا وروسيا أن هذه الآلية فقدت أهميتها، حيث سيطر الجيش السوري على مدار سنوات الصراع على معظم الأراضي، والآن أصبحت دمشق قادرة على توجيه القوافل الإنسانية بنفسها، بما في ذلك عبر خطوط التماس.

وفي سياق متصل، حذر المبعوث الخاص إلى سوريا من بوادر تصعيد محتمل في البلاد وتآكل الترتيبات الحالية بشأن وقف إطلاق النار، ودعا مجلس الأمن إلى الوحدة من أجل إحراز تقدم على المسار السياسي لتنفيذ القرار 2254 الصادر عن المجلس، والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار في عموم سوريا.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جير بيدرسون المبعوث الخاص إلى سوريا، في إحاطة قدمها بشكل شخصي لأول مرة منذ 18 شهرا أمام مجلس الأمن: "لا أحتاج إلى أن أذكركم بأن هناك خمسة جيوش أجنبية تتدافع داخل سوريا".

وأعرب بيدرسون عن وجود مخاطر تهدد بتفكيك الترتيبات الحالية، وتآكلها ببطء "بسبب الوتيرة شبه المستمرة للعنف المحدود عبر الخطوط الأمامية".. ودعا إلى أن يكون وقف إطلاق النار في عموم البلاد قضية مشتركة لتجنب المخاطر، والحفاظ على سلامة المدنيين، ولتكون بمثابة الخطوة الأولى نحو إعادة توحيد سوريا في نهاية المطاف واستعادة سيادتها.