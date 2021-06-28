الإثنين 28 يونيو 2021
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عالم

مصادر تكشف موقف كيت ميدلتون من هجوم ميجان ماركل عليها

الامير ويليام وزوجته
الامير ويليام وزوجته كيت ميدلتون

كشف أحد المصادر أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ليست من النوع الذي يشتعل غضبه في تداعيات مقابلة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع أوبرا وينفري، وتحاول فقط المساعدة في "إعادة توحيد الأسرة وتخفيف التوتر والحزن لدى زوجها".

وأكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن كيت قد لا تحضر حفل إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا في قصر كنسينجتون يوم الخميس لكنها تلعب دورًا محوريًا وراء الكواليس وفقًا للخبيرة الملكية كاميلا توميني.

وخلال محادثة مثيرة للجدل مع أوبرا وينفري في مارس ، زعمت ميجان ماركل أن كيت أبكتها قبل أن تتزوج الأمير هاري.

وقال أحد المصادر ، وفقًا للخبيرة الملكية، إن "الدوقة لم تقل الكثير عن مقابلة أوبرا على الإطلاق"، فهي ليست حقًا من النوع الذي يتحدث عن هذه الأنواع من الأشياء.

ووفقًا للخبيرة الملكية كاميلا توميني، قبل أن يجري الأمير هاري وميجان المقابلة مع أوبرا، كانت كيت هي التي أبلغت الأصدقاء بأنها لا تعتقد أن الأوان قد فات على "اعادتهم مرة أخرى ''.

ومن المتوقع أن يضع دوق كامبريدج ودوق ساسكس أي توترات جانبًا خلال حفل يوم الخميس، لكن يبدو أن لم يبدو الان الشمل بعيدًا.

وزعم مصدر آخر أن الأخوان سيتخلون عن خلافهم تمامًا كما فعلوا في جنازة جدهم الراحل الأمير فيليب في 17 أبريل لأن الحدث لا يتعلق بهم بل يتذكر والدتهم الراحلة الاميرة ديانا.

وقالت مصادر: 'لكن فكرة أن كل هذا يمكن أن يكون في طي النسيان سيستغرق وقتًا أطول بكثير من يومين".

جاء ذلك بعد أسابيع فقط من ادعاء ميجان ماركل أن كيت جعلتها تبكي قبل أن تتزوج الأمير هاري خلال مقابلة أوبرا وينفري في مارس.

واحتل الخلاف السيئ السمعة بين ميجان ماركل وزوجة الأمير وليام عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

وانتشرت التقارير قبل حفل زفاف عائلة ساسكس عن أن ميجان تركت كيت وهي تبكي بسبب فستان وصيفة العروس الذي ارتدته الأميرة شارلوت.

لكن ميجان أخبرت أوبرا أن "العكس حدث".

وقدمت ميجان أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول علاقتها المتوترة مع كيت.

وسُئلت عن نزهة مشتركة لا تُنسى إلى ويمبلدون ، حيث وقف الثنائي في جبهة موحدة وتم تصويرهما وهما يضحكان معًا.

خلال المقابلة بدت وكأنها تلقي بظلال من الشك على صحة ذلك المظهر الذي يبدو لطيفًا ، قائلة: "لا شيء كما يبدو".

ويليام هاري كيت ميدلتون ميجان ماركل مقابلة دوق دوقة ساسكس كامبريدج اوبرا وينفرى

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وائل لطفي

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