بسبب مليون و700 ألف.. خطف صاحب مصنع وتقيده بالسلاسل في بلقاس

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز بغياب زوجها مالك شركة ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية "له معلومات جنائية"، وتلقيها رسالة صوتية وموقع جغرافـى من زوجها من هاتف محمول مُحدد على تطبيق “واتسآب” مفادها أنه تم إختطافه واحتجازه بالموقع المرسل، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية للعنوان المرسل من المجنى عليه.

وتبين وجود المجني عليه مكبل بسلسلة حديدية من قدميه، فقد توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص لوجود خلافات مالية ومعاملات تجارية عجز عن سدادها لأحد الجناة بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، فتم استدراجه لأحد المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وفوجئ بدفعه داخل سيارة أحدهم واصطحبوه لإحدى المزارع وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي مُحدثين إصابته بسحجات وكدمات بالذراعين وقاموا بتعصيب عينيه وأكرهوه بالتوقيع على عدد من إيصالات الأمانة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن ضبط 5 من المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لتحصل المجني عليه منهم على مبلغ 75 ألف جنيه بقصد استثماره فى التجارة نظير ربح شهرى إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ، وأضافوا بإكراه المجنى عليه بالتوقيع على إيصالى أمانة وعقد بيع للسيارة خاصته واستيلائهم عليها وعقب ذلك قاموا بتسليم المجنى عليه للمتهم الهارب والذى تربطهم به علاقة صداقة، وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب عليه أيضاً فـى مبالغ مالية لوجود معاملات تجارية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب واخطرت النيابة العامة للتحقيق.