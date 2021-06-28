الفلبين: إعطاء 10 ملايين جرعة من لقاحات «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الإثنين، عن أنها نجحت في إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى السكان، منذ بدء البلاد في مارس الماضي حملات التحصين الوطنية ضد الجائحة.

وكشفت بيانات حكومية رسمية - نقلتها صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية على موقعها الإلكتروني - عن أن البلاد وزعت 10 ملايين و65 ألفا و414 جرعة لقاح حتى يوم أمس7 يونيو، وأن مليونين و525 ألفا و286 مواطناً فلبينياً قد تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، في حين حصل 7 ملايين و538 ألفا و128 مواطناً آخر على الجرعات الأولى فقط من اللقاح.

وقالت وزارة الصحة:"بغض النظر عن حالة التطعيم، يتم حث الجميع على الاستمرار في ممارسة الحد الأدنى من معايير الصحة العامة، حيث لا يزال بإمكانك الإصابة بفيروس كوفيد-19 وإصابة أشخاص آخرين".

وفي الأيام السبعة الماضية، أظهرت البيانات أيضًا أن متوسط ​​الجرعات اليومية المُوزعة بلغ 236 ألفا و867 جرعة، فيما أعلنت الفلبين أنها تستهدف تلقيح ما يصل إلى 70 مليونًا بحلول نهاية العام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.