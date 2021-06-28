الفلبين: إعطاء 10 ملايين جرعة من لقاحات «كورونا»

الفلبين: إعطاء 10 ملايين جرعة من لقاحات «كورونا»
أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الإثنين، عن أنها نجحت في إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى السكان، منذ بدء البلاد في مارس الماضي حملات التحصين الوطنية ضد الجائحة.
وكشفت بيانات حكومية رسمية - نقلتها صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية على موقعها الإلكتروني - عن أن البلاد وزعت 10 ملايين و65 ألفا و414 جرعة لقاح حتى يوم أمس7 يونيو، وأن مليونين و525 ألفا و286 مواطناً فلبينياً قد تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، في حين حصل 7 ملايين و538 ألفا و128 مواطناً آخر على الجرعات الأولى فقط من اللقاح.
وقالت وزارة الصحة:"بغض النظر عن حالة التطعيم، يتم حث الجميع على الاستمرار في ممارسة الحد الأدنى من معايير الصحة العامة، حيث لا يزال بإمكانك الإصابة بفيروس كوفيد-19 وإصابة أشخاص آخرين".
وفي الأيام السبعة الماضية، أظهرت البيانات أيضًا أن متوسط الجرعات اليومية المُوزعة بلغ 236 ألفا و867 جرعة، فيما أعلنت الفلبين أنها تستهدف تلقيح ما يصل إلى 70 مليونًا بحلول نهاية العام.
ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.