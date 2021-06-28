الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تحذر من تعرض المهاجرين غير الشرعيين للعنف والتعذيب

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

حذر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا، اليوم الإثنين، من تعرض المهاجرين الذين يلجأون إلى عصابات تهريب البشر للفرار من بلدانهم الأصلية للعنف الشديد والتعذيب والاغتصاب والاختطاف.

وذكر المكتب الأممي- في بيان اليوم بمناسبة إصدار دراسة عن طرق عبور المهاجرين في غرب وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأمريكا الوسطى، وتحمل عنوان الإساءة والإهمال بشأن تهريب المهاجرين- أن هناك العديد من الأنواع المختلفة للعنف الذي يتعرض له الرجال والنساء أثناء عمليات التهريب.

وأشار البيان إلى أن الدراسة أظهرت أن المهربين أو الجناة الآخرين يستخدمون العنف كشكل من أشكال العقاب أو الترهيب أو الإكراه وغالبًا ما يُمارس دون سبب واضح.

وأضاف البيان أن المهاجرين الذكور يتعرضون في المقام الأول للعمل القسري والعنف الجسدي في حين أن النساء أكثر عرضة للعنف الجنسي مما يؤدي إلى الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض، كما تعاني جميع الأجناس من المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

ولفت إلى أن تهريب المهاجرين هو نشاط إجرامي مربح يتضمن ترتيب معابر حدودية غير مشروعة مقابل دفع أموال من الأشخاص اليائسين لمغادرة بلدانهم الأصلية ولكن ليس لديهم وسائل قانونية للهجرة، منوها إلى أن هؤلاء الأشخاص يهربون من كارثة طبيعية أو صراع أو اضطهاد أو يبحثون عن فرص عمل وتعليم وجمع شمل الأسرة.

يذكر أنه منذ بداية أبريل الماضي، تجتمع وفود الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاقية التي أبرمت بين طهران والدول الكبرى قبل سنوات، لكنها تهاوت على وقع الانتهاكات والخروقات.

فيما أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، أن العديد من الخلافات العميقة لا تزال قائمة بين الطرفين، والتي يتعين أن يتجاوزها البلدان خلال المحادثات للعودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما يشي بأن الجولة السابعة المقبلة قد تطول أيضا.

فيينا العنف أمريكا تهريب البشر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

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